Иван Сергеев раскрыл детали победной тактики «Крыльев Советов» против «Зенита»

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев раскрыл детали победной тактики самарской команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой самарцев со счётом 3:2.

– «Крылья» умышленно упростили игру под «Зенит», стали больше использовать длинные передачи?

– Да, второй тайм это показал. Против «Зенита» всегда тяжело играть. Особенно в гостях. Они доминируют весь матч. И то, что мы забили три гола и потом действовали на контратаках, — тоже футбольная тактика. В этом ничего плохого нет, — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.