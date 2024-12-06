Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев раскрыл детали победной тактики «Крыльев Советов» против «Зенита»

Иван Сергеев раскрыл детали победной тактики «Крыльев Советов» против «Зенита»
Комментарии

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев раскрыл детали победной тактики самарской команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой самарцев со счётом 3:2.

– «Крылья» умышленно упростили игру под «Зенит», стали больше использовать длинные передачи?
– Да, второй тайм это показал. Против «Зенита» всегда тяжело играть. Особенно в гостях. Они доминируют весь матч. И то, что мы забили три гола и потом действовали на контратаках, — тоже футбольная тактика. В этом ничего плохого нет, — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»
Эксклюзив
«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android