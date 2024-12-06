Наумов — о бане ЦСКА: какая будет справедливость, если они не учитывают наши интересы?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о трансферном бане ЦСКА от ФИФА на три ближайших регистрационных периода. Запрет на регистрацию новых футболистов был наложен из-за долга красно-синих перед «Херенвеном» за переход нападающего Чидеры Эджуке.

«Какая может быть справедливость к нам со стороны европейских чиновников? Понятно, что наши интересы не учитываются, а интересы других клубов — учитываются. В этом нет ничего удивительного. Они не смотрят на того, кто должен нам. Зато видят, кому мы должны. Это так было всегда! Даже в лучшие времена, а сейчас – тем более. Я не удивлён.

Ничего особого с ЦСКА не будет — клуб просто не будет покупать иностранных футболистов. Что ещё может быть? Вопрос спорный, будет ли ЦСКА платить сумму за трансфер Эджуке. Как клуб проведёт этот транш? Если нет такой возможности, то это форс-мажор. Поскольку ЦСКА не отправит деньги, то не будут разрешены международные трансферы, но можно будет покупать игроков на российском рынке», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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