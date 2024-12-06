Егор Титов высказался о роли спортивного директора в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение о роли спортивного директора в клубе.

«В моё время в 90-е не было такой должности, как спортивный директор. Потом в нулевых у нас появился Шикунов. До этого было проще — Романцев был и президентом, и главным тренером. Он подбирал футболистов под схему игры, под тот футбол, который он преподавал нам. Это было точечно — каждый год один-два футболиста в состав. Например, 1997 год: Ромащенко, Бузникин, Бахарев. Заиграли все сразу в составе. 1998 год — Бушманов, Баранов. Сразу в состав точечно. Ещё был Канищев, но, к сожалению, у Толика не получилось заиграть в «Спартаке».

Сегодня берут футболиста, а ты уже пробуй вставить его в состав или дать возможность раскрыться. Конкуренция такая, что нет тех, кто бы играл постоянно. Барко, Бабич и Максименко, а также после последних матчей Дуарте, — однозначно игроки стартового состава. Также Умяров и Угальде. Дальше на три-четыре позиции идёт конкуренция. Таких футболистов 23-25 и надо доказывать. В наше время было попроще: 16-18 человек, но мы доводили свои действия до автоматизма. Мы знали каждый свой манёвр, знали, что будет делать партнёр в той или иной ситуации. Знали, что будет играть на третьего и уже открывался четвёртый. Здесь есть как плюсы, так и минусы.

С учётом того, что сегодня нет у нас еврокубков, надо 100 раз подумать, для чего покупать дорого футболиста? Конечно, «Спартак» после яркой победы — «Краснодар» был обыгран по всем статьям — конечно, хочется большего. Борьба за чемпионство, возможно, возобновится. «Спартак» будет принимать «Зенит» дома в следующем круге. Это будет одной из ярких интриг весны», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.