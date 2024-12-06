Иван Сергеев составил топ-3 лучших российских футболистов в 2024 году

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев назвал топ-3 лучших российских футболистов в 2024 году.

«Миранчук, Головин — они играют в топовых клубах, Алексей еврокубок взял с «Аталантой». А третьим назову Глушенкова. Макс по потенциалу хороший футболист. Когда только пришёл в команду, в Суперкубке забил два гола. Он очень талантливый и доказывает это», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Иван Сергеев провёл 13 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.