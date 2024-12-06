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Игроки «Реала» оценили извинения Мбаппе после матча с «Атлетиком», в нём видят лидера — AS

Игроки «Реала» оценили извинения Мбаппе после матча с «Атлетиком», в нём видят лидера — AS
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе провёл индивидуальные беседы с несколькими футболистами «сливочных» после проигранного матча 19-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:2), в ходе которых он признал вину за свою плохую игру. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53'     1:1 Беллингем – 78'     2:1 Гурусета – 80'    

По информации источника, данное поведение Мбаппе, а также его публичные извинения в социальных сетях были крайне положительно восприняты – как в раздевалке «Реала», так и в руководстве клуба. Внутри испанского гранда считают, что подобное поведение французского футболиста доказывает его желание и способность быть лидером спортивного проекта «сливочных».

Подчёркивается, что в «Реале» также отметили, что Мбаппе одним из первых поддержал полузащитника Федерико Вальверде, допустившего результативную ошибку в конце матча с «Атлетиком».

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