Игроки «Реала» оценили извинения Мбаппе после матча с «Атлетиком», в нём видят лидера — AS

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе провёл индивидуальные беседы с несколькими футболистами «сливочных» после проигранного матча 19-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:2), в ходе которых он признал вину за свою плохую игру. Об этом сообщает AS.

По информации источника, данное поведение Мбаппе, а также его публичные извинения в социальных сетях были крайне положительно восприняты – как в раздевалке «Реала», так и в руководстве клуба. Внутри испанского гранда считают, что подобное поведение французского футболиста доказывает его желание и способность быть лидером спортивного проекта «сливочных».

Подчёркивается, что в «Реале» также отметили, что Мбаппе одним из первых поддержал полузащитника Федерико Вальверде, допустившего результативную ошибку в конце матча с «Атлетиком».

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: