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Иван Сергеев: у меня нет машины — спокойно передвигаюсь на такси или пешком

Иван Сергеев: у меня нет машины — спокойно передвигаюсь на такси или пешком
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, что не пользуется личным автомобилем.

«У меня нет машины. Спокойно могу передвигаться на такси или пешком. Нет желания водить машину, и всё. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру. Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрёл квартиру в Питере. Для меня это приобретение, вложение. Не знаю, как будет дальше в моей жизни. Может, буду там жить, а может, уеду в родной Череповец. Пока не могу сказать», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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