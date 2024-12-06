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«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча 13-го тура Про-Лиги начнётся в 20:00

«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча 13-го тура Про-Лиги начнётся в 20:00
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Сегодня, 6 декабря, состоится матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Наср» из Эр-Рияда. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу будет обслуживать аргентинская бригада арбитров во главе с Факундо Тельо. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
06 декабря 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 12 сыгранных матчей «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, набрав 33 очка. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 25 очков.

Календарь Про-Лиги
Турнирная таблица Про-Лиги
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