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Игрок «Сочи» Магаль: в этом сезоне конкуренция за выход в РПЛ выше, чем в прошлые года

Игрок «Сочи» Магаль: в этом сезоне конкуренция за выход в РПЛ выше, чем в прошлые года
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Полузащитник «Сочи» Руслан Магаль высказался о конкуренции в Мелбет Первой лиге.

«Считаю, что в этом сезоне конкуренция за выход в РПЛ выше, чем в прошлые года — много претендентов. А также поднялся уровень Первой лиги. Это за счёт команд, которые в прошлом сезоне опустились из РПЛ, а также других клубов, которые ставят задачу повышения. Каждый середняк и клуб из низа турнирной таблицы хочет отобрать очки у «Сочи», «Урала» и других команд из четвёрки. Все хотят доказать статусному клубу, что достойны играть выше.

Главное отличие Первой лиги от РПЛ — в интенсивности и качестве завершения. Если тут могут простить условный выход один на один, то в Премьер-Лиге за это наказывают», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Первой лиги
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