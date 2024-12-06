Игрок «Сочи» Магаль: в этом сезоне конкуренция за выход в РПЛ выше, чем в прошлые года

Полузащитник «Сочи» Руслан Магаль высказался о конкуренции в Мелбет Первой лиге.

«Считаю, что в этом сезоне конкуренция за выход в РПЛ выше, чем в прошлые года — много претендентов. А также поднялся уровень Первой лиги. Это за счёт команд, которые в прошлом сезоне опустились из РПЛ, а также других клубов, которые ставят задачу повышения. Каждый середняк и клуб из низа турнирной таблицы хочет отобрать очки у «Сочи», «Урала» и других команд из четвёрки. Все хотят доказать статусному клубу, что достойны играть выше.

Главное отличие Первой лиги от РПЛ — в интенсивности и качестве завершения. Если тут могут простить условный выход один на один, то в Премьер-Лиге за это наказывают», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.