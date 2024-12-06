Иван Сергеев раскрыл обстоятельства обратного трансфера из «Зенита» в «Крылья Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о переходе из санкт-петербургского «Зенита».

— За вторую половину лета у тебя три выхода за «Зенит» в чемпионате в сумме на 20 минут. Понимал, отчего такое недоверие?

– Честно, нет. Не было какого-то недоверия или чего-то такого. Сколько времени мне давалось, я пытался по максимуму его использовать. Будь это пять, 10 или 20 минут, ты всё равно должен всегда пользоваться шансом.

— Когда пришло окончательное понимание: пора?

– Какого-то поворотного момента не было. И я никогда не заводил разговор, что хочу уйти.

– Значит, инициатива исходила от клуба?

– Честно сказать, я даже не знаю, чья это была инициатива. Это футбол, а я профессионал. Я не расстроился, никаких обид нет. Если так получилось, значит, так надо. И сейчас я в «Крыльях». Можно сказать, вернулся домой, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.