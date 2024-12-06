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Моуринью объяснил, почему «ПСЖ» не может добиться успеха в еврокубках

Моуринью объяснил, почему «ПСЖ» не может добиться успеха в еврокубках
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине «ПСЖ» не добивается успеха в еврокубковых турнирах.

«В Европе немного другая [игровая] культура. Там приходится сталкиваться с более динамичными и жёсткими командами. В Турции немного другая игра.

Например, почему «ПСЖ» не может добиться успеха в еврокубках? Потому что, выступая во Франции, они не могут подготовиться к тому, с чем столкнутся в еврокубках. На матчи в Турции я иногда придумываю тактику сразу с прицелом на еврокубковые игры. Это происходит по той причине, что трудно переносить сделанное здесь на Европу», — приводит слова Моуринью Sporx.

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