Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о лучшем футболисте первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«По первым турам очень нравилось, как до травмы выглядел Максим Глушенков. Сейчас ярко играют Барко, Вендел — когда не травмирован. Возможно, после травмы Глушенкова лучшим был Алексей Батраков. Сейчас у него последние три матча тоже так себе. Но, наверное, он выступал более-менее ровно по уровню и качеству, более стабильно и интересно, чем остальные», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В субботу, 7 декабря, стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги, который станет заключительным в 2024 году. Чемпионат России продолжится после зимней паузы в начале марта 2025 года.