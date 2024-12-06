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Иван Сергеев высказался о человеческих качествах Артёма Дзюбы

Иван Сергеев высказался о человеческих качествах Артёма Дзюбы
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, как его поддержал форвард «Акрона» Артём Дзюба.

– Я потом отпустил ситуацию (безголевая серия. — Прим. «Чемпионата»). Понимал, что в первую очередь надо побеждать, потому что идём не на самом хорошем месте. Без разницы, буду забивать я или мои партнёры, самое главное – выигрывать и уходить от зоны вылета и стыков. Давления никакого не было, меня все поддерживают, даже в моменте с незабитым пенальти «Акрону». Тот же Дзюба после игры подошёл и сказал: «Не расстраивайся и не зацикливайся. Голы придут, делай свою работу».

– У вас с ним такие добрые отношения?
– Да. Не зря он сейчас идёт на лучшего бомбардира в истории. Сколько раз против друг друга играли — всегда приветствуем друг друга, болтаем. Артём может что-то подсказать — у него же огромный опыт. У нас с ним хорошие отношения.

– Далеко не каждый может сказать, что у него хорошие отношения с Дзюбой.
– Пишут и говорят, что он непростой человек, а для меня он простой. С ним есть о чём поговорить, и он может подсказать, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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