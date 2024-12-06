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Станислав Черчесов: Дзюба заслужил побить рекорд Кержакова

Станислав Черчесов: Дзюба заслужил побить рекорд Кержакова
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Экс главный тренер сборной России, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, Станислав Черчесов поделился мнением о том, заслужил ли форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба вызов в отечественную сборную, чтобы побить рекорд бывшего футболиста Александра Кержакова.

— Дзюба хочет провести матч за сборную и обойти Кержакова. Стоит ли Артёму дать этот шанс?
— Не могу говорить о третьих лицах. Главный тренер сборной ясно же сказал [свою позицию].

— А если бы вы были тренером сборной?
— Когда я буду тренером сборной, тогда и отвечу на этот вопрос. И вы мои действия увидите сами.

— Дзюба заслужил шанс побить рекорд?
— Он заслужил. Теперь надо опять быть вызванным в сборную и забить, — приводит слова Черчесова Sport24.

Кержаков и Дзюба делят звание самых результативных игроков в истории национальной команды России, каждый из них забил по 30 голов. Александр завершил карьеру, а Артём перестал получать вызовы в сборную с тех пор, как её возглавил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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