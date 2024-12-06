Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На эти три трансферных окна ЦСКА выбывает из гонки». Орещук — о бане армейцев от ФИФА

«На эти три трансферных окна ЦСКА выбывает из гонки». Орещук — о бане армейцев от ФИФА
Марко Николич
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Роман Орещук высказался о запрете для московского ЦСКА на регистрацию новых игроков на три трансферных окна, наложенном ФИФА из-за долга по переходу нападающего Чидеры Эджуке.

«Внутренние ресурсы будут подключаться, академия должна заработать. Футболистов, которые уже есть, ни продавать, ни отпускать нельзя. Я думаю, что на эти три трансферных окна ЦСКА выбывает из гонки, или только талант Николича может им помочь. Харизма и талант. Я думаю, что, если бы Николич знал, что такое будет, никогда в жизни бы не пошёл в команду. Он шёл под какие-то конкретные задачи и цели в команду. Тяжко. Но зато, может быть, русские футболисты, которые в академии, станут подпиткой для главной команды. Академия у ЦСКА работает неплохо. И к тому моменту, когда откроется трансферное окно, русских футболистов будет достаточное количество для решения серьёзных задач», — приводит слова Орещука Metaratings.

Материалы по теме
В ФИФА применили к ЦСКА новые трансферные санкции. В чём проблема?
В ФИФА применили к ЦСКА новые трансферные санкции. В чём проблема?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android