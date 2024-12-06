«На эти три трансферных окна ЦСКА выбывает из гонки». Орещук — о бане армейцев от ФИФА

Агент Роман Орещук высказался о запрете для московского ЦСКА на регистрацию новых игроков на три трансферных окна, наложенном ФИФА из-за долга по переходу нападающего Чидеры Эджуке.

«Внутренние ресурсы будут подключаться, академия должна заработать. Футболистов, которые уже есть, ни продавать, ни отпускать нельзя. Я думаю, что на эти три трансферных окна ЦСКА выбывает из гонки, или только талант Николича может им помочь. Харизма и талант. Я думаю, что, если бы Николич знал, что такое будет, никогда в жизни бы не пошёл в команду. Он шёл под какие-то конкретные задачи и цели в команду. Тяжко. Но зато, может быть, русские футболисты, которые в академии, станут подпиткой для главной команды. Академия у ЦСКА работает неплохо. И к тому моменту, когда откроется трансферное окно, русских футболистов будет достаточное количество для решения серьёзных задач», — приводит слова Орещука Metaratings.