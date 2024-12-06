Анчелотти: Мбаппе не в лучшей форме, и он знает об этом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о текущей игровой форме нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Он [Мбаппе] всё понимает, что он и признал сам после матча [с «Атлетиком»]. Он не показывает своей лучшей версии. Однако многие [кто находится не в форме] не осознают этого, а Килиан знает сам, что он не в лучшей форме.

Нужно оценивать игру Мбаппе комплексно. Думаю, он стал лучше с точки зрения интенсивности и скорости. Но это не значит, что Килиан должен принимать участие в каждом матче, иногда ему может понадобиться хороший отдых», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в матче 19-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» уступил «Атлетику» со счётом 1:2, Мбаппе не реализовал 11-метровый удар.

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