Николай Наумов: «Локомотиву» в Краснодаре будет сложно зацепить даже очко

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ. Встреча состоится 8 декабря.

«В предстоящей встрече с «Краснодаром» «Локомотиву» будет очень сложно выиграть. «Быки» играют последний домашний матч в 2024 году, куда придёт очень много болельщиков. Поэтому команда постарается выиграть эту встречу. У «Локомотива», к сожалению, спад — молодость футболистов и психологическая усталость сказываются. Мне кажется, что команде в Краснодаре будет сложно зацепить даже очко. Многое зависит от того, как настроит футболистов тренерский штаб. У Галактионова опытные помощники: Лоськов, Хапов, Пашинин. Они должны как-то помочь», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.