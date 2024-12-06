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Николай Наумов: «Локомотиву» в Краснодаре будет сложно зацепить даже очко

Николай Наумов: «Локомотиву» в Краснодаре будет сложно зацепить даже очко
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ. Встреча состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В предстоящей встрече с «Краснодаром» «Локомотиву» будет очень сложно выиграть. «Быки» играют последний домашний матч в 2024 году, куда придёт очень много болельщиков. Поэтому команда постарается выиграть эту встречу. У «Локомотива», к сожалению, спад — молодость футболистов и психологическая усталость сказываются. Мне кажется, что команде в Краснодаре будет сложно зацепить даже очко. Многое зависит от того, как настроит футболистов тренерский штаб. У Галактионова опытные помощники: Лоськов, Хапов, Пашинин. Они должны как-то помочь», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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