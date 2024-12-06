Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин: «Спартак» сейчас играет ярче всех в РПЛ

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об успехах «Спартака» в последних матчах. Напомним, красно-белые одержали победу в пяти играх подряд Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» сейчас играет ярче всех в РПЛ. Красно-белые находятся в отличной форме. С этой точки зрения пауза в чемпионате им некстати», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 игр. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак».