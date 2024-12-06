Иван Сергеев: хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о двух голах «Зениту» (3:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

— Вспомнишь, когда последний раз два забивал в РПЛ?

– Мне кажется, в матче с «Уралом». Вышел на замену при счёте 0:0, тогда тоже забил головой и с прострела. К сожалению, хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли.

— Обидно, что в концовке хет-трик не случился?

– Обидно было, что не забил. Потому что понимал, что это мой шанс увеличить счёт. Но уже было очень тяжело — набегался, потратил много сил. Наверное, из последних сил рванул. Если бы силы были, наверное, раньше пробил бы. Ну и Адамов хорошо сыграл. Ничего страшного, что не забил. Что есть, то есть. Главное, что выиграли, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.