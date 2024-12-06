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Иван Сергеев: хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли

Иван Сергеев: хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о двух голах «Зениту» (3:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

— Вспомнишь, когда последний раз два забивал в РПЛ?
– Мне кажется, в матче с «Уралом». Вышел на замену при счёте 0:0, тогда тоже забил головой и с прострела. К сожалению, хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли.

— Обидно, что в концовке хет-трик не случился?
– Обидно было, что не забил. Потому что понимал, что это мой шанс увеличить счёт. Но уже было очень тяжело — набегался, потратил много сил. Наверное, из последних сил рванул. Если бы силы были, наверное, раньше пробил бы. Ну и Адамов хорошо сыграл. Ничего страшного, что не забил. Что есть, то есть. Главное, что выиграли, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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