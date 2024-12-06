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Флик высказался о статистике, согласно которой «Барселона» не побеждает без Ямаля в старте

Флик высказался о статистике, согласно которой «Барселона» не побеждает без Ямаля в старте
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, что он думает о статистике, согласно которой его команда не побеждает в нынешнем сезоне чемпионата Испании без наличия в стартовом составе 17-летнего крайнего нападающего Ламина Ямаля.

«Если данная статистика верна, то я с нетерпением жду завтрашнего матча», — приводит слова Флика AS.

В четырёх встречах нынешнего сезона Ла Лиги, в которых Ямаль не вышел на футбольное поле с первых минут, каталонский клуб три раза потерпел поражение и один раз сыграл вничью.

Завтра, 7 декабря, «Барселона» встретится с «Бетисом» в матче 16-го тура испанской Примеры.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ханс-Дитер Флик Подробнее
Ламин Ямаль Подробнее
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