Флик высказался о статистике, согласно которой «Барселона» не побеждает без Ямаля в старте

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, что он думает о статистике, согласно которой его команда не побеждает в нынешнем сезоне чемпионата Испании без наличия в стартовом составе 17-летнего крайнего нападающего Ламина Ямаля.
«Если данная статистика верна, то я с нетерпением жду завтрашнего матча», — приводит слова Флика AS.
В четырёх встречах нынешнего сезона Ла Лиги, в которых Ямаль не вышел на футбольное поле с первых минут, каталонский клуб три раза потерпел поражение и один раз сыграл вничью.
Завтра, 7 декабря, «Барселона» встретится с «Бетисом» в матче 16-го тура испанской Примеры.
Сколько стоят молодые футболисты: