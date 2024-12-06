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«Жалко Игоря Акинфеева — ему ещё года три играть придётся». Орещук — о бане ЦСКА

«Жалко Игоря Акинфеева — ему ещё года три играть придётся». Орещук — о бане ЦСКА
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Агент Роман Орещук высказался о запрете для московского ЦСКА на регистрацию новых игроков на три трансферных окна, наложенном ФИФА из-за долга по переходу нападающего Чидеры Эджуке.

«Жалко Игоря Акинфеева. Ему ещё года три играть придётся. Думаю, он в следующем году надеялся закончить, а сейчас с этим баном вряд ли закончит. Заберут из аренды ребят.

«Челси» же прожил как-то бан, и ничего с ними не случилось. Полтора года — не такой большой срок. Поэтому я не сомневаюсь, что, может быть, даже это в лучшую сторону скажется для ЦСКА, для собственных воспитанников. Даже на пользу пойдёт», — приводит слова Орещука Metaratings.

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