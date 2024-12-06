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Роман Широков покинет должность генерального директора «Леон Сатурна»

Роман Широков покинет должность генерального директора «Леон Сатурна»
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Генеральный директор подмосковного «Леон Сатурна» Роман Широков покидает расположение команды.

— Вы покидаете клуб?
— С большой, максимальной долей вероятности.

— Какие планы?
— Открыт для предложений, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В «Леон Сатурне» Широков работает с марта 2023 года. В минувшем сезоне команда заняла третье место во Второй лиге (дивизион «Б» группа «Серебро»).

Роману Широкову 43 года, он завершил игровую карьеру в 2016 году. На клубном уровне полузащитник выступал за «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. В составе национальной команды России футболист стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года, на его счету 56 матчей и 13 голов за сборную. После окончания игровой карьеры Широков был спортивным директором «Химок» и московского «Динамо», администратором «Строгино».

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