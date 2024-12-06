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Иван Сергеев: приятно, что получилось выиграть всё в России

Иван Сергеев: приятно, что получилось выиграть всё в России
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался об этапе карьеры в санкт-петербургском «Зените», за который выиграл с клубом семь трофеев.

«Когда меня приглашали в «Зенит», я хотел доказать именно себе, что я что-то могу. И если бы я отказался, то второго шанса бы не было. Думаю, я много пользы принёс команде – как за пределами, так и на поле.

Очень приятно, что получилось выиграть всё в России. Это большая заслуга и «Зенита», и других команд, в которых я играл. Выигрывать всегда приятно.

Кроме того, я приобрёл колоссальный опыт. Новых друзей тоже, очень хороших. Тот же Дима Чистяков. Мы по сей день очень близко общаемся. Наверное, самое главное – это опыт. Как ни крути, «Зенит» на данный момент – лучший клуб в России. Он многое мне дал и многому научил», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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