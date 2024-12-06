Гвардиола высказался о будущем Де Брёйне на фоне слухов о возможном уходе бельгийца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне, чей контракт с клубом заканчивается грядущим летом.

«Не знаю, я не вовлечён в это. Мне бы хотелось получить Де Брёйне, когда ему было 23 года, и подписать контракт с ним ещё на 10 лет. Именно этого я бы и хотел, но посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что в случае непродления контракта с Де Брёйне грядущим летом он может присоединиться к одному из клубов холдинга City Football Group.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: