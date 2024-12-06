Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о будущем Де Брёйне на фоне слухов о возможном уходе бельгийца

Гвардиола высказался о будущем Де Брёйне на фоне слухов о возможном уходе бельгийца
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне, чей контракт с клубом заканчивается грядущим летом.

«Не знаю, я не вовлечён в это. Мне бы хотелось получить Де Брёйне, когда ему было 23 года, и подписать контракт с ним ещё на 10 лет. Именно этого я бы и хотел, но посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что в случае непродления контракта с Де Брёйне грядущим летом он может присоединиться к одному из клубов холдинга City Football Group.

Хосеп Гвардиола Подробнее
Кевин Де Брёйне Подробнее
Материалы по теме
«Ман Сити» готов предложить Де Брёйне перейти в один из клубов-партнёров — The Telegraph

Де Брёйне преподали урок уличного футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android