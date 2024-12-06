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«ЦСКА вполне может справиться собственными силами». Агент Пушкин — о бане армейцев от ФИФА

«ЦСКА вполне может справиться собственными силами». Агент Пушкин — о бане армейцев от ФИФА
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Агент Сергей Пушкин высказался о запрете для московского ЦСКА на регистрацию новых игроков на три трансферных окна, наложенном дисциплинарным комитетом ФИФА по решению по делу нападающего Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена». Запрет продлится до лета 2026 года.

«ЦСКА – крутой клуб, у которого отличная школа. Если даже не будет никаких апелляций со стороны ЦСКА, думаю, что команда вполне может справиться собственными силами. Отличная школа, хорошие воспитанники. Школа нужна, чтобы давать воспитанников, которые усилят основную команду. Возможно, даже на пользу пойдёт этот запрет», – приводит слова Пушкина Metaratings.

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