Форвард сборной России Иван Сергеев объяснил, почему его нет в социальных сетях

Нападающий самарских «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев рассказал, что не пользуется социальными сетями.
— Тебя реально нет в соцсетях?
— Реально. Я не веду никакие соцсети. Не моё.
— Разве так бывает сегодня?
— Бывает.
— Была причина удалиться из соцсетей? Хейт?
— А какой хейт может быть? Люди, которым нечего делать, пишут всякое. Мне это неинтересно, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Иван Сергеев провёл 13 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.