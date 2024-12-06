Форвард сборной России Иван Сергеев объяснил, почему его нет в социальных сетях

Нападающий самарских «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев рассказал, что не пользуется социальными сетями.

— Тебя реально нет в соцсетях?

— Реально. Я не веду никакие соцсети. Не моё.

— Разве так бывает сегодня?

— Бывает.

— Была причина удалиться из соцсетей? Хейт?

— А какой хейт может быть? Люди, которым нечего делать, пишут всякое. Мне это неинтересно, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Иван Сергеев провёл 13 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.