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Месси признан игроком года в МЛС

Месси признан игроком года в МЛС
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37-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан игроком года в МЛС. Об этом информирует официальный сайт лиги.

Фото: Аккаунт Major League Soccer в X (ранее Twitter)

Данная награда вручается по результатам опроса футболистов, технического персонала клубов и СМИ. По итогам голосования аргентинский нападающий набрал 38,43%. На второй строчке расположился нападающий «Коламбуса» Кучо Эрнандес, получивший 33,7% голосов.

В 19 матчах МЛС нападающий забил 20 голов и сделал 16 результативных передач. «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата, но вылетел в первом раунде плей-офф.

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