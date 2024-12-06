Месси признан игроком года в МЛС

37-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан игроком года в МЛС. Об этом информирует официальный сайт лиги.

Фото: Аккаунт Major League Soccer в X (ранее Twitter)

Данная награда вручается по результатам опроса футболистов, технического персонала клубов и СМИ. По итогам голосования аргентинский нападающий набрал 38,43%. На второй строчке расположился нападающий «Коламбуса» Кучо Эрнандес, получивший 33,7% голосов.

В 19 матчах МЛС нападающий забил 20 голов и сделал 16 результативных передач. «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата, но вылетел в первом раунде плей-офф.

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»: