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Александр Мостовой: не работали Гвардиола и Зидан во вторых командах — их поставили

Александр Мостовой: не работали Гвардиола и Зидан во вторых командах — их поставили
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Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил о желании возглавить статусный клуб.

– Вы недавно сказали: пусть Абаскали тренируют команды Второй лиги – те, кто в футбол не играл. Гвардиола и Зидан не шли во вторые дивизионы.
– Конечно. Я это не недавно сказал. Я это сказал два года назад, когда Абаскаль появился на горизонте. Первый человек, который это сказал, – это Александр Мостовой. Как это возможно? И спустя два года до людей дошло – ужас просто.

– То есть вы планируете – если идти в футбол, то сразу начинать с солидной команды?
– Однозначно.

– Гвардиола и Зидан работали в «Кастилье»...
– Не работали они там.

– И в «Барселоне Б».
– Они там не работали. Они были [там] случайно, потому что их вернули, когда они закончили играть. Их туда поставили, туда-сюда, так получилось, и всё. Ясно, что они там работали какое-то время, один – полгода, второй – три месяца, и всё.

– Может, в «Спартак-2»?
– Нет. Мне не 30 лет. Я уже не могу в «Спартак-2». Время быстро летит, годы быстро пробегают. Я никому не подлизываю, как это делает половина в футболе. Подсиживать не буду, как это, кстати, тоже многие делают и бегают по кругу. Поэтому, наверное, меня многие и боятся, не хотят. Зато честный, — сказал Мостовой в выпуске на YouTube-канале «Okko Спорт».

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