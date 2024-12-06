Иван Сергеев: верю, что у меня ещё будут еврокубки

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев выразил надежду, что ему удастся поучаствовать в еврокубковых матчах.

– Единственное упущение — так и не поиграл в еврокубках?

– Наверное, да. Хотелось бы поиграть в еврокубках. Я застал только одну игру с «Бетисом». Думаю, каждый футболист в детстве мечтает поиграть за сборную и против других иностранных команд, мировых звёзд.

– Есть надежда, что еврокубки у тебя ещё всё-таки будут?

– Дай бог. Верю в это, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.