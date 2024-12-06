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Ковтун: через «Спартак прошло много спортивных директоров, хочется стабильности

Ковтун: через «Спартак прошло много спортивных директоров, хочется стабильности
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Бывший защитник московского «Динамо» Юрий Ковтун высказался о ситуации со спортивными директорами в «Спартаке».

«Вопрос спортивного директора касается руководителей, которые заинтересованы в его приглашении. Для этого требуется время. Через «Спартак» за последние годы прошло много спортивных директоров, хочется стабильности. Наверняка сейчас есть какие-то нюансы, из-за которых человек всё ещё не назначен», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 17 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Игра состоится завтра, 7 декабря, начало — в 14:00 мск.

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