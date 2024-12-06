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Иван Сергеев объяснил, почему взял в «Крыльях» «несчастливый» 13-й номер

Иван Сергеев объяснил, почему взял в «Крыльях» «несчастливый» 13-й номер
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался об игровом номере в самарском клубе.

– Какой был, такой и взял. 33-й был занят, сказали: никак нельзя получить. На выбор оставалось мало номеров. Когда увидел, что 13-й свободный, взял его. Я и в сборной под ним играю. Вообще не задумывался о том, что это «плохое» число. Не номер играет на поле, а футболисты.

– У тебя с тройкой связаны какие-то воспоминания?
– Как-то так пошло. Нравится 33-й номер, под ним ещё в «Строгино» играл. Мало кто берёт его, так что часто он свободен. Не знаю, с чем тройки связаны, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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