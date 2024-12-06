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Иван Таранов: не назвал бы ЦСКА фаворитом матча с «Факелом»

Иван Таранов: не назвал бы ЦСКА фаворитом матча с «Факелом»
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Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА. Встреча состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надо находиться внутри команды, чтобы видеть чёткую ситуацию в ЦСКА и «Факеле». Но, учитывая, что это заключительный матч в 2024 году, «Факел» будет прилагать все усилия, чтобы порадовать местную публику. Однако армейцы тоже захотят уйти в отпуск на хороших эмоциях. В этой встрече я бы не назвал ЦСКА фаворитом. Будет хорошая заруба. Искусственное поле и болельщики, которые будут гнать «Факел» вперёд, говорят о том, что ЦСКА будет непросто», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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