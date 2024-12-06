Иван Таранов: не назвал бы ЦСКА фаворитом матча с «Факелом»

Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА. Встреча состоится 8 декабря.

«Надо находиться внутри команды, чтобы видеть чёткую ситуацию в ЦСКА и «Факеле». Но, учитывая, что это заключительный матч в 2024 году, «Факел» будет прилагать все усилия, чтобы порадовать местную публику. Однако армейцы тоже захотят уйти в отпуск на хороших эмоциях. В этой встрече я бы не назвал ЦСКА фаворитом. Будет хорошая заруба. Искусственное поле и болельщики, которые будут гнать «Факел» вперёд, говорят о том, что ЦСКА будет непросто», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.