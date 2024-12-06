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Стал известен формат футбольной Суперлиги

Стал известен формат футбольной Суперлиги
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Организаторы европейской Суперлиги обсудили формат турнира. Напомним, что изначально в проект входили 12 команд. Из него не вышли только мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Согласно информации Mundo Deportivo, турнир будет разделён на три дивизиона. В высшем («Звёздном») должны принять участие 16 команд из топ-5 лиг, а также сильные команды из Португалии и Нидерландов.

Во втором («Золотом») – ещё 16, в третьем («Синем») — 32 команды, 20 из которых будут вылетать каждый год.

Организаторы проекта обсуждают и другие изменения. Многие клубы выразили заинтересованность в том, чтобы чемпионы сильнейших лиг, даже если они не являются исторически крупными, получали место в высшем дивизионе. Также может быть изменена продолжительность соревнования. Сейчас на групповом раунде «Звёздного» дивизиона планируются две группы по восемь команд, которые проведут по 14 матчей за два круга.

После этого топ-4 из каждой группы сыграют в 1-4 финалах и полуфиналах из двух матчей и финале, состоящем из одной игры. В общей сложности чемпиону придётся сыграть 19 матчей, в то время как в нынешнем формате Лиги чемпионов УЕФА – максимум 17.

Рассматривается возможность сокращения соревнований до 17 или 18 игр. Матчи всегда будут проходить в середине недели. Таким образом, национальные первенства продолжат проводиться по выходным.

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