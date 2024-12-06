«Рано или поздно это закончится». Анчелотти — о двух промахах Мбаппе с пенальти подряд

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Килиане Мбаппе, который не смог реализовать два пенальти подряд.

«Когда речь идёт о пенальти, иногда ты можешь быть мотивирован [реализовать его], а иногда — нет. Он [Мбаппе] должен пережить этот момент, потому что рано или поздно это закончится. Однако меня радует, что в последних двух матчах возрос уровень его интенсивности», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Мбаппе не забил с пенальти в игре Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). Затем нападающий не реализовал 11-метровый удар в матче 19-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» уступил «Атлетику» со счётом 1:2.

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