Иван Сергеев отметил главное изменение в «Крыльях Советов» за 2,5 года своего отсутствия

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался об изменениях в самарском клубе после возвращения из санкт-петербургского «Зенита».

«Иностранцев больше стало. А глобально ничего не поменялось. Я вернулся как к себе домой. До этого был в клубе полтора-два года. Самара мне очень много дала. Не было никаких проблем ни за пределами поля, ни в игре. Я знал требования Витальевича [Игоря Осинькина]. Команда продолжает играть в быстрый футбол. Понятно, что воспитывают много игроков, которые потом уходят в топ-клубы. Осинькин их развивает. Это его заслуга», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.