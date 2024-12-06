Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев отметил главное изменение в «Крыльях Советов» за 2,5 года своего отсутствия

Иван Сергеев отметил главное изменение в «Крыльях Советов» за 2,5 года своего отсутствия
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался об изменениях в самарском клубе после возвращения из санкт-петербургского «Зенита».

«Иностранцев больше стало. А глобально ничего не поменялось. Я вернулся как к себе домой. До этого был в клубе полтора-два года. Самара мне очень много дала. Не было никаких проблем ни за пределами поля, ни в игре. Я знал требования Витальевича [Игоря Осинькина]. Команда продолжает играть в быстрый футбол. Понятно, что воспитывают много игроков, которые потом уходят в топ-клубы. Осинькин их развивает. Это его заслуга», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»
Эксклюзив
«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android