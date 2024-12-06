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Нападающий «Крыльев» Сергеев высказался о поставленной губернатором задаче на сезон

Нападающий «Крыльев» Сергеев высказался о поставленной губернатором задаче на сезон
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о задачах клуба в текущем сезоне чемпионата России.

— Как должен закончиться этот сезон, чтобы ты был доволен? Место в таблице, голы?
– Хочется, чтобы команда осталась, не вылетела и чтобы всё наладилось и было хорошо как у меня, так и у команды.

— Губернатор обозначил место в восьмёрке. Оно реально?
— Думаю, да. Реально по игре. С тем же ЦСКА мы хорошо играли, но упустили победу. Повторюсь — играть можно со всеми, что мы и показали с «Зенитом».

— Уверен, что у «Крыльев» всё будет благополучно, с учётом последних событий?
— Да, я верю в это и надеюсь. «Крылья» — команда с традициями. Тут играло много хороших футболистов, в Самаре особая атмосфера — очень много болельщиков ходит и переживает, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 17 матчей.

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