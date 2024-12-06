Наумов: Сёмин часто приглашал семьи игроков на базу «Локо», чтобы зарядить эмоционально

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал о мерах тренера Юрия Сёмина во время спада у команды.

«В ситуации, когда у команды возникает спад, нужно принимать какие-то меры. Они не связаны с тренировками и футболом. Это может быть поход в театр. Сёмин частенько практиковал в «Локомотиве», когда видел, что у команды спад. Он хотел футболистов эмоционально зарядить, поэтому приглашал игроков на базу вместе с семьями и устраивал торжественный обед. Детишки играют, футболисты тоже развлекаются. Это как-то эмоционально скрашивает. Уже на следующий матч команда выходит в совершенно другом настроении. Не знаю, как сейчас в «Локомотиве» обстоят с этим дела, но такие меры нужно применять, и тренерский штаб должен об этом задуматься», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.