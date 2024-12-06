Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Сёмин часто приглашал семьи игроков на базу «Локо», чтобы зарядить эмоционально

Наумов: Сёмин часто приглашал семьи игроков на базу «Локо», чтобы зарядить эмоционально
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал о мерах тренера Юрия Сёмина во время спада у команды.

«В ситуации, когда у команды возникает спад, нужно принимать какие-то меры. Они не связаны с тренировками и футболом. Это может быть поход в театр. Сёмин частенько практиковал в «Локомотиве», когда видел, что у команды спад. Он хотел футболистов эмоционально зарядить, поэтому приглашал игроков на базу вместе с семьями и устраивал торжественный обед. Детишки играют, футболисты тоже развлекаются. Это как-то эмоционально скрашивает. Уже на следующий матч команда выходит в совершенно другом настроении. Не знаю, как сейчас в «Локомотиве» обстоят с этим дела, но такие меры нужно применять, и тренерский штаб должен об этом задуматься», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Николай Наумов: «Локомотиву» в Краснодаре будет сложно зацепить даже очко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android