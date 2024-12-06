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Артета: «Арсенал» называют «королями угловых»? Мы хотим быть королями всего!

Артета: «Арсенал» называют «королями угловых»? Мы хотим быть королями всего!
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, как он относится к прозвищу команды «короли угловых». Напомним, с начала минувшего сезона английской Премьер-лиги «канониры» забили 22 гола с угловых.

«Мы хотим быть королями всего: при подаче со штрафных — лучшими в мире, при прессинге — лучшими в мире, при атаке на открытых пространствах — лучшими в мире. Лучшая атмосфера и стадион. Мы хотим быть лучшими во всём. Лучшая академия, лучшее индивидуальное развитие игроков. Мы хотим быть лучшими из лучших. Нанимать лучших игроков, лучших тренеров — вот наша цель», — приводит слова Артеты BBC.

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