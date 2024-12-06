Экс-игрок «Локомотива» Гуренко: Батраков напоминает Модрича

Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

— У «Локомотива» спад пришёлся на спад игры у Батракова. Этот футболист стал настолько важен для команды и она зависит от него?

— Я бы не сказал, что у Алексея спад. У журналистов то Дзюба был каким-то спасителем, то сейчас Батраков стал. Надо больше понимать в футболе. Взять матч со «Спартаком» (2:5). Там была грубая ошибка [Ильи] Лантратова. После этого «Локомотиву» удалось забить два мяча и сделать счёт 3:2. Дело не в Батракове, просто нельзя допускать такие ляпы в обороне.

Может быть одна ошибка за сезон, но не в каждом же матче так косячить в защите. А с «Химками»! (1:3) Сколько у гостей было моментов? Было видно, что железнодорожники тяжело двигаются. Может, под конец года накопилась психологическая усталость, не знаю. Нет игровой лёгкости, уверенности. Если ты пропускаешь пять голов от «Спартака» и три – от «Химок», при чём тут Батраков?

— Пишут, что «Манчестер Сити» интересуется Батраковым. Верите, что Алексей может заинтересовать такой клуб?

— Я бы исходил из его мышления на поле. Ещё годик-два ему стоило бы окрепнуть в РПЛ и набраться сока. В таком клубе, как «Манчестер Сити», самое сложное – справиться психологически. Если у него это получится, он может стать очень сильным футболистом европейского уровня.

По манере игры, его характеристикам и тому, как он действует на поле, Алексей мне напоминает Модрича. Он не опорный, не «десятка». Он игрок, который ищет пространство, чувствует, где надо опуститься ниже и сыграть в обороне. Батраков не по возрасту играет очень зрело, — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».