Иван Сергеев: осталось стать лучшим бомбардиром РПЛ и Кубка России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев ответил на вопрос об амбициях стать лучшим бомбардиром.

— Ты давно не становился лучшим бомбардиром. Ещё есть такие амбиции?

— Конечно! У меня получилось выиграть все трофеи в России, стать лучшим бомбардиром во Второй и Первой лигах. Осталось в РПЛ и Кубке стать лучшим. В Кубке мне не хватает четыре-пять голов. Амбиции есть, постараюсь всё для этого сделать, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Иван Сергеев провёл 13 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.