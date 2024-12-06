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Совладелец «Интер Майами» заявил о желании пригласить Неймара в клуб

Совладелец «Интер Майами» заявил о желании пригласить Неймара в клуб
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Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас ответил на вопрос, хочет ли он пригласить в клуб нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, если игрок станет доступен на рынке.

«Ключевой момент — если он станет доступен. Сейчас Неймар — футболист «Аль-Хиляля». Он недоступен для нас. Всегда говорил, что мы стремимся привлекать в нашу команду великих игроков. У нас много ограничений с точки зрения состава, но при этом мы обладаем неограниченным бюджетом.

Если когда-нибудь появится возможность пригласить такого игрока, как Неймар, мы не будем колебаться. Это зависит не только от меня. Это зависит от футболиста и лиги. Но да, мы стремимся сформировать отличный состав», — приводит слова Маса Give me Sport.

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