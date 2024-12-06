Угальде: так до конца и не понял эту систему Кубка России с выбыванием в другую сетку

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также о розыгрыше Фонбет Кубка России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на пять очков.

«Нам нужно быть сконцентрированными только на своей игре. Таблица будет важна лишь после последнего тура. Мы сделаем всё возможное, чтобы в итоге оказаться на самом верху.

Как и выиграть Кубок. Кстати, я так до конца и не понял эту систему с выбыванием в другую сетку. Но главное, что у нас по-прежнему есть шанс выиграть трофей», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».