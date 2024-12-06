Экс-тренер Батракова — о «Ман Сити»: здорово, если Лёшка будет играть на таком уровне

Российский тренер Андрей Нагибин оценил возможность полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова заиграть в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что за футболистом следят скауты «Манчестер Сити».

«По стилю игры Батраков подходит «Манчестер Сити». Он обладает качествами, которые помогут влиться в этот футбол. Единственное, что смущает, — его антропометрия. В Англии футбол мощный, с такими габаритами «выжить» там непросто. Но это, безусловно, была бы хорошая возможность развить свои навыки.

Думаю, что переход Лёши в «Сити» вполне реален. Есть примеры футболистов, которые уезжали из России как раз туда. К тому же нельзя забывать и Сафонова. Будет здорово, если Лёшка будет играть на таком уровне. В первую очередь это был бы хороший показатель для российской школы, что мы можем подготавливать футболистов для самого высокого уровня», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.