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Экс-тренер Батракова — о «Ман Сити»: здорово, если Лёшка будет играть на таком уровне

Экс-тренер Батракова — о «Ман Сити»: здорово, если Лёшка будет играть на таком уровне
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Российский тренер Андрей Нагибин оценил возможность полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова заиграть в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что за футболистом следят скауты «Манчестер Сити».

«По стилю игры Батраков подходит «Манчестер Сити». Он обладает качествами, которые помогут влиться в этот футбол. Единственное, что смущает, — его антропометрия. В Англии футбол мощный, с такими габаритами «выжить» там непросто. Но это, безусловно, была бы хорошая возможность развить свои навыки.

Думаю, что переход Лёши в «Сити» вполне реален. Есть примеры футболистов, которые уезжали из России как раз туда. К тому же нельзя забывать и Сафонова. Будет здорово, если Лёшка будет играть на таком уровне. В первую очередь это был бы хороший показатель для российской школы, что мы можем подготавливать футболистов для самого высокого уровня», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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