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Гвардиола ответил, как «Ман Сити» планирует заменить 33-летнего Де Брёйне

Гвардиола ответил, как «Ман Сити» планирует заменить 33-летнего Де Брёйне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как клуб намерен заменить 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне, когда он покинет команду.

«Есть игроки, чьё влияние и наследие в «Манчестер Сити» будут вечными. Это нелегко, но, когда настанет этот момент [уход Де Брёйне], мы как клуб должны будем найти лучший способ справиться с ситуацией», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Контракт бельгийского футболиста с «Манчестер Сити» заканчивается летом 2025 года. Де Брёйне выступает в составе «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие в 394 матчах во всех турнирах, в которых отметился 104 голами и 171 результативной передачей.

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