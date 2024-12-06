«Мама говорила: «Как ни посмотрю, ты постоянно с шампанским». Сутормин — о «Зените»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин, ныне выступающий на правах аренды за «Ростов», рассказал об эмоциях, которые он испытывал, празднуя чемпионство сине-бело-голубых.

— Что творится в раздевалке после чемпионского матча?

— Эйфория, колоссальный выплеск эмоций. Моё главное воспоминание — как иду после одного из них, обливаюсь шампанским, нереальный кайф! Жена даже распечатала этот кадр. А мама потом спрашивает: «Как ни посмотрю на видео, ты постоянно с шампанским, это что такое?» — приводит слова Сутормина Sport24.

Алексей является четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита», трёхкратным обладателем Суперкубка и один раз завоёвывал Кубок России.

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.