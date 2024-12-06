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Манфред Угальде оценил выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Манфред Угальде оценил выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о выступлении команды в первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, нам по-прежнему есть куда расти. Но в последних турах мы смогли выдать отличную серию из побед, и сейчас очень важно продлить её в последнем туре перед уходом на зимнюю паузу. А затем будут сборы, где нам нужно подготовиться к весеннему этапу. Хотим занять как можно более высокое место!» — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. На первой строчке находится «Зенит» (39). В 18-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Пари НН» 7 декабря.

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