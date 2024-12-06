Иван Сергеев: для меня честь играть за сборную России. Даже против Брунея

Нападающий самарских «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев высказался об игре за национальную команду.

— А сборная — стимул?

— Конечно! Последние разы не вызывали, потому что у меня были микротравмы. Играл за клуб на уколах — болела связка в колене. Жалко, что не вызвали — для меня честь играть за сборную. Готов выкладываться за неё, какая бы ни была ситуация. Всегда хочется играть.

— Даже против Брунея?

— Да, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.