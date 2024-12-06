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Игрок «Ростова» Алексей Сутормин: я бы посмотрел на Карпина в «Боруссии»

Игрок «Ростова» Алексей Сутормин: я бы посмотрел на Карпина в «Боруссии»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин, ныне выступающий на правах аренды за «Ростов», признался, что посмотрел бы на главного тренера жёлто-синих и национальной команды России Валерия Карпина во главе дортмундской «Боруссии».

— Если [Максим] Осипенко — готовый защитник для «Ювентуса», то для какого клуба Карпин — готовый тренер?
— Ха-ха! Слушай, а я бы посмотрел на него, например, в «Боруссии», — приводит слова Сутормина Sport24.

Ранее форвард жёлто-синих Николай Комличенко заявил, что одноклубник Осипенко потянул бы уровень итальянского «Ювентуса».

Валерий Карпин за время тренерской карьеры возглавлял испанскую «Мальорку». В «Ростове» специалист работает с 2022 года.

После 17 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится завтра, 7 декабря, начало — в 16:30 мск.

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