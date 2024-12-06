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«Поплачь из-за проигрыша». Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

«Поплачь из-за проигрыша». Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был готов выяснить отношения с болельщиком соперника, который после поражения «горожан» сказал испанскому специалисту фразу: «Поплачь из-за проигрыша».

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

На видео зафиксировано, как после сказанных болельщиком соперника слов Гвардиола направился в его сторону со словами: «Ты правда хочешь знать, кто проиграл?». Испанского специалиста остановили двое людей, предположительно являющихся его друзьями и членами семьи.

На текущий момент точно неизвестно, после какого матча произошёл данный инцидент. Отмечается, что это может быть вечер после поражения «Манчестер Сити» в финальной игре Кубка Англии 2024 года с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Хосеп Гвардиола Подробнее
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