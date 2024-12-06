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Сергеев: дай бог в скором времени Россию допустят до еврокубков и отборочных матчей

Сергеев: дай бог в скором времени Россию допустят до еврокубков и отборочных матчей
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Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев высказался о возможных соперниках национальной команды в 2025 году.

— В 2025-м сборной обещают более статусных соперников — Нигерия, Эквадор.
— Интересно было бы с ними сыграть. Думаю, всё потихоньку будет возвращаться. Дай бог в скором времени нас допустят до еврокубков, и наша сборная сможет играть отборочные матчи.

— О большом турнире ещё мечтаешь?
— Да, хотелось бы сыграть на чемпионатах Европы и мира. Думаю, такое у каждого футболиста есть. Надеюсь, что всё наладится, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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