Сергеев: дай бог в скором времени Россию допустят до еврокубков и отборочных матчей

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев высказался о возможных соперниках национальной команды в 2025 году.

— В 2025-м сборной обещают более статусных соперников — Нигерия, Эквадор.

— Интересно было бы с ними сыграть. Думаю, всё потихоньку будет возвращаться. Дай бог в скором времени нас допустят до еврокубков, и наша сборная сможет играть отборочные матчи.

— О большом турнире ещё мечтаешь?

— Да, хотелось бы сыграть на чемпионатах Европы и мира. Думаю, такое у каждого футболиста есть. Надеюсь, что всё наладится, — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.