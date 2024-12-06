Сутормин — о Карпине: обычно он спокоен даже после поражений, но после «Акрона» напихал

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин, ныне выступающий на правах аренды за «Ростов», рассказал, как главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин вышел из себя после поражения в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:2).

— «Ростов» повалился в сентябре — что произошло с командой?

— Потеряли искру, эмоцию — не знаю, куда это делось. В матчах, когда, как нам казалось, должны выигрывать, упускали победу. Слово «должны» сыграло с нами злую шутку. Обычно [Валерий] Георгич спокоен даже после поражений, но после поражения от «Акрона» напихал: «В первом тайме вас не было. Мог бы заменить 11 человек — заменил бы вас всех!» — приводит слова Сутормина Sport24.

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за клуб 13 встреч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

После 17 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится завтра, 7 декабря, начало — в 16:30 мск.